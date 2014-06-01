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إطلاق اسم المشير أبوغزالة على أحد ميادين محافظة البحيرة

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إطلاق اسم المشير أبوغزالة على أحد ميادين محافظة البحيرة إطلاق اسم المشير أبوغزالة على أحد ميادين محافظة البحيرة

المشير أبو غزالة

أعلن اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة إنه سيتم إطلاق اسم المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة أحد أبناء محافظة البحيرة ورموز القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة تخليدا على الميدان المتواجد في نهاية محور أحمد الليثي المؤدي لطريق المحمودية والذى تقوم بتطويره كبرى شركات المقاولات تخليدا لذكرى البطل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمهندس عادل محمد رزق استشاري المشروع لبحث ودراسة مقترحاتهم وتصوراتهم في تطوير وتجميل الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح الكاتب أنه يتم تطوير مدخل ادفينا ، واستكمال رصف وتطوير طريق المحمودية – رشيد ، فضلا عن أعمال تدعيم الطريق بمعالجة الانهيارات على حافة ترعة الرشيدية ، ونجاح هيئة الطرق والكباري في الانتهاء من أعمال التدعيم بطول 12 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه .

وأشار إلى أنه جارى أعمال ازدواج طريق فوه – دمنهور بطول 5 ر 7 كم من فوه حتى محور الليثى ، حيث قامت الهيئة بسداد التزامات نزع ملكية الأراضي لمديرية المساحة على أن يتم البدء في الأعمال اعتبار من أول يوليو المقبل ، وازدواج الطريق من الكيلو 71 (طريق – إسكندرية الصحراوي) حتى جناكليس بطول 20 كم ، حيث تم إدراجه في خطة الهيئة وجاري إجراء الدراسات الاستشارية وإجراءات نزع الملكية .

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