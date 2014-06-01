أنتهت الفنانة إسعاد يونس من تسجيل حلقه جديده من برنامجها “صاحبة السعادة “،وأستضافت بها كل من الفنان حميد الشاعرى والمطرب علاء عبد الخالق،والشاعر مصطفى شوقى.
> ويتحدث حميد فى الحلقه عن فترة الثمانينان،والأصوات التى قدمها للساحه الفنيه،ومنها إيهاب توفيق،مصطفى قمر،إسلام”فارس ،على حميدة،علاء عبد الخالق،حسن عبد المجيد وغيرهم.
بالفيديو ..إسعاد يونس تستضيف حميد الشاعرى فى “صاحبة السعاده”
أنتهت الفنانة إسعاد يونس من تسجيل حلقه جديده من برنامجها “صاحبة السعادة “،وأستضافت بها كل من الفنان حميد الشاعرى والمطرب علاء عبد الخالق،والشاعر مصطفى شوقى.