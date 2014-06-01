“فتح”: لن نرضخ للتهديدات وعملية الابتزاز التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين

أكد أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحركة لن ترضخ للتهديدات وعملية الابتزاز التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وقال القواسمي ـ فى تصريحات اليوم الأحد ـ ” إننا ماضون قدما في ترسيخ وحدة الأرض والشعب ، وأن هذا الأمر هو مصلحة عليا وشأن فلسطيني داخلي ، ولا يحق لمن يتحالف مع المتطرفين ويدعم المستوطنين ويرفض القانون الدولي جملة وتفصيلا أن يهدد الشعب الفلسطيني وقيادته نتيجة وحدته”.

وأكد أن التهديدات الاسرائيلية تدلل على العقلية الحاكمة في تل أبيب، وأن برنامج حكومة نتنياهو وائتلافه الحاكم يرتكز بالدرجة الأولى على تدمير حل الدولتين ونفي الفلسطيني وبالتالي تدمير فرص السلام ، وتكريس الاستيطان وضم وتهويد القدس والمقدسات، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفقا لما أقره القانون الدولي ومؤسساته الحاضنة للشرعية الدولية.

وقال إن الوحدة الوطنية ووجود مؤسسة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنه تعزيز فرص السلام الحقيقي المبني على أساس القانون الدولي لمن يريد السلام ، ووجه حديثه الي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قائلا ” اننا لا نصنع وحدة مع دولة أخرى أو شعب آخر ، وإنما مع أهلنا وشعبنا في الأراضي التي احتلت عام 67، وهذا حق من حقوقنا لا يستطيع أحد منعنا من إنجازه”.