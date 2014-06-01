دعم مصري لجنوب السودان لمواجهة وباء الكوليرا

بحث وزير الصحة الاتحادي بجنوب السودان الدكتور ريك قاي كوك، مع نائب السفير المصري بجوبا أحمد علي ، سبل دعم الحكومة المصرية لدولة الجنوب لموجهة انتشار وباء الكوليرا.

وقال نائب السفير المصري أحمد علي- وفقا لموقع صحيفة “المصير”بجنوب السودان اليوم الأحد- إن الاجتماع ناقش مسألة تقديم مساعدات طبية مصرية عاجلة لجنوب السودان ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة أهم المجالات التي يمكن أن تساهم فيها جمهورية مصر العربية على نحو عاجل وسريع نظرا للانتشار السريع للوباء في جوبا وبعض الولايات.

وأوضح الدبلوماسي المصري ، أنه يتوقع تكملة الإجراءات والترتيبات النهائية لنقل المساعدات المصرية إلى جنوب السودان قريبا.