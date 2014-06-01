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دعم مصري لجنوب السودان لمواجهة وباء الكوليرا

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دعم مصري لجنوب السودان لمواجهة وباء الكوليرا دعم مصري لجنوب السودان لمواجهة وباء الكوليرا

أطفال جنوب السودان

بحث وزير الصحة الاتحادي بجنوب السودان الدكتور ريك قاي كوك، مع نائب السفير المصري بجوبا أحمد علي ، سبل دعم المصرية لدولة الجنوب لموجهة انتشار وباء الكوليرا.

وقال نائب السفير المصري أحمد علي- وفقا لموقع صحيفة “المصير”بجنوب السودان اليوم الأحد- إن الاجتماع ناقش مسألة تقديم مساعدات طبية مصرية عاجلة لجنوب السودان ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة أهم المجالات التي يمكن أن تساهم فيها جمهورية العربية على نحو عاجل وسريع نظرا للانتشار السريع للوباء في جوبا وبعض الولايات.

وأوضح الدبلوماسي المصري ، أنه يتوقع تكملة الإجراءات والترتيبات النهائية لنقل المساعدات المصرية إلى جنوب السودان قريبا.

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