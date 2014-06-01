بالصور والفيديو..وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن مراسل «الجزيرة»

نظم مساء اليوم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة ، اعتراضا على استمرار حبس عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة المقبوض عليه خلال فض ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر من اعتصام جماعة الإخوان .

وشارك في الوقفة عدد من القوى السياسية المعارضة و منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة ، كما حضر عدد من أفراد أسرتهم ومن بينهم والدته وأخته ..ورفع المشاركون لافتات كٌتب عليها:”الحرية لعبد الله”، ”الحرية لمحمد سلطان”، ” أدعم إضراب عبد الله الشامي ومحمد سلطان المضربان عن الطعام منذ أكثر من 120 يوم”، ”الصحافة ليست جريمة”.

وقالت والدة عبد الشامي في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء ” إن هناك طرق تصعيدية كثيرة الفترة المقبلة من عائلته وشبكته الإخبارية والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، لأن الناس مش هتسيبه يموت داخل السجن ” .

كما أكدت أخته ” ان عبد الله ليس له أية توجهات سياسية أو حزبية وهو إنسان معتدل ومش عشان شغال في الجزيرة يبقى إخوان ” .