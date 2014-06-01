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بالصور والفيديو..وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن مراسل «الجزيرة»

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بالصور والفيديو..وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن مراسل «الجزيرة» بالصور والفيديو..وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بالإفراج عن مراسل «الجزيرة»

وقفة احتجاجية لعبدالله الشامي أمام نقابة الصحفيين

نظم مساء اليوم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة ، اعتراضا على استمرار حبس عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة المقبوض عليه خلال فض ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر من اعتصام جماعة الإخوان .

وشارك في الوقفة عدد من القوى السياسية المعارضة و منظمات حقوق الإنسان والشخصيات العامة ، كما حضر عدد من أفراد أسرتهم ومن بينهم والدته وأخته ..ورفع المشاركون لافتات كٌتب عليها:”الحرية لعبد الله”، ”الحرية لمحمد سلطان”، ” أدعم إضراب عبد الله الشامي ومحمد سلطان المضربان عن الطعام منذ أكثر من 120 يوم”، ”الصحافة ليست جريمة”.

وقالت والدة عبد الشامي في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء ” إن هناك طرق تصعيدية كثيرة الفترة المقبلة من عائلته وشبكته والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، لأن الناس مش هتسيبه يموت داخل السجن ” .

كما أكدت أخته ” ان عبد الله ليس له أية توجهات سياسية أو حزبية وهو إنسان معتدل ومش عشان شغال في الجزيرة يبقى إخوان ” .

 

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