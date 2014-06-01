وفد الاتحاد الأوروبي يلتقي بقادة الوفد بالفيوم

التقى عصر اليوم الأحد وفد الاتحاد الاوروبى لمراقبة الانتخابات الرئاسية مع عدد من قادة حزب الوفد بالفيوم فى مقر اللجنة بالمحافظة.

حضر اللقاء من حزب الوفد كُلًا من “مصطفى مؤمن وعلى الجارحى وفراج عبد الباقى” نواب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والدكتور أحمد برعى سكرتير عام لجنة الوفد بالمحافظة وياسين عبد الله رئيس لجنة الوفد ببندر الفيوم ورفعت عوض الله سكرتير مساعد لجنة الوفد فى البندر، ومثّل وفد الاتحاد الأوروبى كُلًا من يوردانيس شارتاز من اليونان ودراهوميرا كرنوفورسوكا من سلوفاكيا والمترجم إيهاب عبده.

وأكد أعضاء وفد الاتحاد الاوروبى إنهم راقبوا العملية الانتخابية فى محافظة الفيوم طوال الأيام الثلاثة التى جرت فيها الانتخابات وزاروا العديد من اللجان الانتخابية فى أرجاء المحافظة واستفسروا عن دور حزب الوفد فى مساندة المرشح الذى أيده وهو المشير عبد الفتاح السيسى، وكيف جرت عملية الانتخابات وما قدمه الحزب لدعم المرشح الذى أيده ورؤية الحزب حول الإشراف القضائى على الانتخابات، وهل سيشارك الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة أم لا.

وأشار قادة لجنة الوفد بالفيوم أن الانتخابات الرئاسية جاءت فى مرحلة دقيقة من تاريخ مصر، وأن المزاج العام كان لاختيار مرشح محدد وهو المشير عبد الفتاح السيسي، وأن الانتخابات جرت فى شكل أقرب إلى النموذجى، والبعض تطوع دون توجيه لتأييد المشير السيسى، ورغم أن البعض عاب على الجهاز التنفيذى مساندته لهذا المرشح إلا أن ذلك لم يكن له تأثير فى ترشيح كفة مرشح على أخر أو فى العملية الانتخابية كلية.

وأشار الدكتور أحمد برعي سكرتير لجنة الوفد إلى أن الحزب قام بدعم المرشح الذى أيده بإقامة مؤتمر كبير فى مدينة طاميه حضره قادة الحزب بالمحافظة والدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للحزب ومحمود الهوارى رئيس لجنة الوفد بالفيوم وقادة أحزاب المصريين الأحرار والتجمع وأقمنا بوابات فى سنورس وطامية، بالإضافة إلى توجيه جميع عناصر الحزب لشرح رؤية الحزب فى تدعيم المشير السيسى، وأضاف أن نسبة المشاركين فى الانتخابات كانت جيدة.

وأضاف برعي، “فى عام 2012 بلغ عدد من قاموا بالتصويت حوالى 783 ألف صوت من بين مليون و600 ألف لهم حق التصويت بنسبة 50%، بينما فى الانتخابات الحالية حضر 504 ألف ناخب بنسبة 30% وإنه كانت هناك مقاطعة من البعض الذين رفضوا المشاركة”.

وأكد برعى على أن الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من الثوابت التى يتمسك بها حزب الوفد، وهو ما جرى فى هذه الانتخابات، وفى سؤال لأعضاء الوفد حول التوعية، وتوجيه الناخبين فى عملية الاختيار.

وحول مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة أشار فراج عبد الباقى إلى اعتراض الحزب على قانون الانتخابات الذى يحصر القائمة فى 120 مقعد على مستوى الجمهورية اى بنسبة 20% من جملة اعضاء مجلس النواب ويرى الحزب ان النسبة تكون مناصفة بين القائمة والفردى .

وفى كل الأحوال فإن الحزب يستعد بقوة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية سواء كان ذلك بشكل منفرد أو فى صورة تحالفات مع أحزاب أخرى.