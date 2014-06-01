وزير الرياضة يحفز لاعبي مصر للحصول على المركز الأول في دورة الألعاب الأفريقية

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن اللاعبين أعضاء البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية ببتسوانا أثبتوا أنهم يتمتعون بالقدرة والمهارة التى تؤهلهم لاعتلاء المراكز الأولى فى منصات التتويج ، مشيراً إلى أن مصر حصلت حتى الآن على 90 ميدالية فى مختلف اللعبات موزعة بواقع 45 ميدالية ذهبية و 15 فضية و 30 ميدالية برونزية الأمر الذى يؤهلها عن جدارة واستحقاق لاحتلال المركز الأول إفريقياً.

وأعرب وزير الشباب والرياضة لرئيس البعثة المصرية على متابعته يومياً لمنافسات جميع اللاعبين أعضاء البعثة المصريةـ متمنياً لهم التوفيق خلال المنافسات المتبقية والحصول على المركز الأول .