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الأهلى يعقد اجتماعًا لبحث إتهامات لجنة الأندية

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الأهلى يعقد اجتماعًا لبحث إتهامات لجنة الأندية الأهلى يعقد اجتماعًا لبحث إتهامات لجنة الأندية

يعقد غدا مجلس إدارة القلعة الحمراء اجتماعًا بفرع النادى بمدينة نصر برئاسة المهندس محمود طاهر الذى عاد من أداء مناسك العمرة اليوم.

ويبحث المجلس خلال الاجتماع تداعيات اجتماعات لجنة الأندية والتجاوزات التى طالت الأهلى من قبل عدد من أعضاء اللجنة وسيبحث المجلس الرد على هذه التجاوزات والتى وصلت إلى اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الأهلى لحين تقديمه اعتذارًا رسميًا عن تصريحاته بشأن اللجنة رغم أنه أحد الركائز الأساسية فى الرياضة المصرية بوجه عام، ورغم أن تصريحات مسئولى الأهلى جاءت هادئة وفى إطار الحرص على مصلحة جميع الأطراف إلا أن اللجنة اتخذت موقفها العدائى من الأهلى لتحقيق مصالح شخصية لعدد من الأندية.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارًا فى الاجتماع الذى عقدته أمس بنادى سموحة بإلغاء الهبوط هذا الموسم وتعديل نظام الدورة الرباعية لتحديد البطل لتقام بنظام الدورى من دورين بدلا من دور واحد عند بدء المسابقة.

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