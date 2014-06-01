أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط المتهم الأخير بقتل شرطيين بالمنيا‎

Google+ Print
ضبط المتهم الأخير بقتل شرطيين بالمنيا‎ ضبط المتهم الأخير بقتل شرطيين بالمنيا‎

ألقت سلطات الأمن بالمنيا القبض علي المتهم الثالث والأخير بقتل أمين ورقيب شرطة بقسم شرطة المنيا بالطريق “الزراعي / اسوان” وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع اثنين إخران تم ضبطهما, وتبين أن المتهم الأخير نجل محمد مختار القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب بلندن. 

وكان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا ،قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن إدارة البحث الجنائي بقسم شرطه المنيا برئاسه الرائد عمرو حسن بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمركز شرطه المنيا برئاسه العقيد أحمد نشأت مفتش المباحث من القبض علي “راجي الرحمن محمد” 21 سنه بائع متجول وعضو بجماعه الإخوان المسلمين ووالده قيادي بارز بالجماعه الإسلاميه وهارب خارج البلاد.

وبسؤال المتهم اعترف بالاشتراك مع المتهم الرئيسي بقتل أمين ورقيب شرطه بالطريق الزراعي مصر أسوان وإلقاء جثتيهما بمصرف زراعي أثناء عودتهما لمنزلهما، وتحرر محضر بالواقعه ،وجار العرض علي النيابه العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر