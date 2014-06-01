ضبط المتهم الأخير بقتل شرطيين بالمنيا‎

ألقت سلطات الأمن بالمنيا القبض علي المتهم الثالث والأخير بقتل أمين ورقيب شرطة بقسم شرطة المنيا بالطريق “الزراعي مصر/ اسوان” وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع اثنين إخران تم ضبطهما, وتبين أن المتهم الأخير نجل محمد مختار القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب بلندن.

وكان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا ،قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن إدارة البحث الجنائي بقسم شرطه المنيا برئاسه الرائد عمرو حسن بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمركز شرطه المنيا برئاسه العقيد أحمد نشأت مفتش المباحث من القبض علي “راجي الرحمن محمد” 21 سنه بائع متجول وعضو بجماعه الإخوان المسلمين ووالده قيادي بارز بالجماعه الإسلاميه وهارب خارج البلاد.

وبسؤال المتهم اعترف بالاشتراك مع المتهم الرئيسي بقتل أمين ورقيب شرطه بالطريق الزراعي مصر أسوان وإلقاء جثتيهما بمصرف زراعي أثناء عودتهما لمنزلهما، وتحرر محضر بالواقعه ،وجار العرض علي النيابه العامة.