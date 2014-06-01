نانسي عجرم: أرحب بالتعامل مع السبكي

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها للمشاركة للمرة الثالثة في مهرجان موازين الغنائي الدولي ، وقدمت نانسي الشكر لإدارة المهرجان التي وضعت فيها الثقة وضمتها لخريطة الدورة الـ 13 من المهرجان .

وقالت نانسي عجرم – في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته اليوم “الأحد” – ” أتمنى أن أقدم حفل قوي ومتميز اليوم ، وأعتقد أن تواجد الجمهور في أي حفل لي يعتبر مثابة شهادة تقدير ودليل على المحبة الكبيرة التي أتمتع بها لدى الجمهور العربي “.

وأضافت نانسي قائلة ” لا أستطيع العيش بدون محبة الجمهور، ومايميزني هو أنني أمتلك جمهور من كل الفئات العمرية المختلفة”.

وبسؤالها عما إذا كانت تنوي خوض تجربة التمثيل خلال الفترة القادمة ، أوضحت أن التمثيل بالنسبة لي مجال كبير جدا ، وعندما أقرر خوض هذه التجربة ينبغي أن أطل على جمهوري بعمل فريد ومتميز يضيف لي ولرصيدي الفني … وتابعت ” لدى من يتابعني ، وأنا الحمد لله ، أمتلك موهبة التمثيل وأعتقد أن الجمهور لمس هذا من الكليبات العديدة التي قدمتها خلال الفترة الماضية ، ولكن الأمر

> الوحيد الذي يمنعني حاليا من خوض تجربة التمثيل هو ضيق الوقت ، وأحب أن أشير إلى أن الموضوع مؤجل فقط لفترة ، ولكنه ليس مستحيلا ”

> أما عن رأيها في التعامل مع المنتج محمد السبكي الذي قدم أفلاما مثيرة للجدل كان أخرها فيلم “حلاوة روح” للنجمة هيفاء وهبي ، قالت نانسي ” لا مانع من التعامل مع السبكي في أي عمل فني ، بشرط أن يكون عمل رائع يقدم لي شئ من الناحية الفنية ” .

وعن فوزها مؤخرا بجايزة “الميوزك أورد” ، أعربت نانسي عن سعادتها لفوزها بهذه الجائزة .. وأضافت قائلة ” وهي في النهاية تذهب لمن يستحقها ، ولا أرى أن فوزي بها لأكثر من مرة من الممكن أن يثير أي نوع من اللغط حول هذه الجائزة ، لأنني كما قلت فهي تمنح لمن يستحقها فقط ” .

وعن أعمالها الجديدة خلال الفترة القادمة ، قالت عجرم ” سأصور ما يقرب من 6 أو 7 أغنيات من ألبومي الأخير الذي تم طرحه بالأسواق منذ فترة قليلة ، بالإضافة إلى أنني أفكر في تصوير أغنية “راهنت عليك” لأنها حقتت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها ، كما اننى افكر في تقديم أغنية باللغة الفرنسية “.

وقدمت نانسي الشكر لزوجها الذي يقف بجوارها دائما ويساعدها أيضا في اختيار أعمالها الفنية ، ولفتت إلى أنه يعرف ويقدر قيمة النجاح الذي حققته ويحاول دائما أن يرتقي بها لكي تصل إلى العالمية .