ضخ 1965 طن مواد بترولية وغاز البوتاجاز فى قنا

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إنه تم اليوم ضخ 1115 طنا من المواد البترولية بأنواعها بمختلف محطات الوقود بالمحافظة، فضلا عن وصول 850 طن غاز بوتاجاز والمخصص لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بقفط.

وأوضح على محمود جابر وكيل وزارة التموين بقنا إنه قد تم طرح 805 أطنان سولار و150 طن بنزين 80 و160 طن بنزين 92، فضلا عن وصول 850 طن غاز الصب لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط.. مؤكدا توافر كافة المواد البترولية بمختلف محطات الوقود وتوافر اسطوانات البوتاجاز بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل، تمكن رجال الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 7 مخالفات ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية ضد جزار يدعى عبد الرحيم محمد باشا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.