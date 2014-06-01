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قرار جمهوري بقانون للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق بالصحراء الشرقية

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قرار جمهوري بقانون للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق بالصحراء الشرقية قرار جمهوري بقانون للبحث عن الذهب والمعادن في مناطق بالصحراء الشرقية

السفير إيهاب بدوي

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية (ش.م.م) للبحث عن الذهب والمعادن المُصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات – جبل الجرف – وادي ميسح – جبل علبة – منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية.

وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن شركة شلاتين للثروة المعدنية كانت قد تقدمت بطلب للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للحصول على إمتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق الامتياز الخمس المُشار إليها بعاليه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 13670 كم2، في حلايب وشلاتين وأسوان، وهو الطلب الذي وافقت عليه الهيئة على أساس نظام اقتسام الإنتاج.

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