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حريق في مستودع منزل بدبا الفجيرة

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حريق في مستودع منزل بدبا الفجيرة حريق في مستودع منزل بدبا الفجيرة

سيطرت فرقة من الدفاع المدني بمنطقة العكامية في مدينة دبا الفجيرة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على حريق نشب بمستودع للمستلزمات المنزلية بأحد المنازل الشعبية للمواطن “ ع، س، أ “، ولم ينتج عنه إصابات في الأرواح واقتصرت الخسائر في احتراق كامل للمستودع.

بجانبه، أوضح الملازم أول أحمد إبراهيم سليمان رئيس المناطق بدبا الفجيرة: إلى أن فرقة من مركز دفاع مدني دبا باشر حريقا داخل منزل في حي بالعكامية فور تلقي البلاغ مباشرة من غرفة العمليات بالإدارة، نتج عنه احتراق مستودع بالكامل ولم تسجل أي إصابات. مشيرا إلى أن الحريق اندلع في تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق مساءا، وهو عبارة عن احتراق كلي لغرفة تستخدم كمستودع لمستلزمات منزلية في ملحق يتبع مبنى المنزل مباشرة، وتم إخماده دون إصابات ودون أن ينتقل الحريق لبقية الغرف الأخرى. وعن سبب الحريق، أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتائج أولية، وتم انتقال الأدلة الجنائية للتحقيق في مسببات الحادثة، والتي لا تزال جارية.

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