مانشستر يونايتد في الشرق الأوسط لتعويض خسائر دوري الأبطال

يخوض مانشستر يونايتد مباراة ودية في الشرق الأوسط خلال يناير المقبل في إطار سعي الشياطين الحمر لتعويض الخسارة المادية الناتجة عن عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفشل يونايتد في التأهل لدوري الأبطال بعدما احتل المركز السابع في الدوري الانجليزي المنقضي.

وتقدر خسارة الفريق مادياً بما لا يقل عن 30 مليون جنيه استرليني نتيجة عدم المشاركة في البطولة الأقوى في العالم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن يونايتد يسعى لاستغلال تواجد أحد فريقي ميلان وانتر في الشرق الأوسط خلال يناير المقبل لخوض مباراة ودية في دبي أو الدوحة يتوقع أن تدر على فريق الشياطين الحمر مبلغاً لن يقل عن ستة ملايين جنيه استرليني.

وسيخوض مانشستر يونايتد خمس مباريات في الولايات المتحدة هذا الصيف ينال عنها مبلغ 12 مليون جنيه استرليني في إطار جولة ما قبل الموسم.