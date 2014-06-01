لامبرت.. المهاجم الذي توسل جيرارد حتى يعيده لليفربول بعد 22 عاماً

يعلن ليفربول يوم الإثنين عن ضم مهاجم ساوثامبتون والمنتخب الإنجليزي ريكي لامبرت بصورة رسمية، بحسب التقارير الواردة من الصحف البريطانية.

لامبرت أنهى الكشف الطبي مع الريدز يوم السبت، لكن النادي ينتظر عودة مديره الرياضي إيان إير من إسبانيا حيث يتفاوض مع نادي سيفيليا لضم ظهيره الأيسر ألبرتو مورينو.

ومع توقيع تعاقد لامبرت سيعود المهاجم ذو الـ32 عاماً إلى الفريق الذي بدأ مداعبة الكره به وهو في العاشرة من عمره.

ولعب لامبرت لمدرسة الكرة في ليفربول بين عامي 1992 و1997، قبل أن يغادر الفريق إلى بلاكبول ويبدأ معه مشوار الاحتراف في سن الـ16.

وبعد موسم وحيد مع ماكسفيلد تاون انتقل لامبرت إلى ستوكبورت كاونتي الذي قضى معه ثلاث سنوات بالدرجة الثالثة، ثم انضم إلى روشديل عام 2005 لموسم وحيد، ومنه إلى بريستول روفرز بالدرجة الثانية حيث استمر معه لثلاثة مواسم.

وفي 2009 انتقل لامبرت مقابل مليون جنيه استرليني إلى ساوثامبتون الهابط وقتها للدرجة الثانية، ليتألق ويقود الفريق للصعود للدرجة الأولى في موسم 2010-11، وبعد موسم وحيد عاد ساوثامبتون إلى الدوري الممتاز وسط تألق مستمر للامبرت الذي عرف طريق الإبداع في سن الثلاثين.

الثامن من أغسطس 2013 كان يوماً لا ينسى للامبرت، حين تلقى استدعاء المدرب روي هودجسون ليدخل تشكيلة المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

وفي اليوم ذاته وضعت زوجته إيمي مولودته الثالثة بيلا روز، التي احتفل بها بتسجيل أول هدف دولي في أول مباراة له بقميص الأسود الثلاثة في مرمى اسكتلندا، وبعد دقيقتين و34 ثانية فقط من دخوله لأرض الملعب.

وسجل لامبرت هدفه الدولي الثاني في مباراته الثانية مع انجلترا في مرمى مولدوفا.

رقم مميز

ويحمل لامبرت رقماً مميزاً، حيث سجل 34 ركلة جزاء ناجحة مع ساوثامبتون في خمس مواسم دون أن يهدر أي ركلة طيلة هذه الفترة.

وبعد أن حجز مقعده في تشكيلة انجلترا لمونديال البرازيل يحقق لامبرت حلمه أخيراً باللعب لليفربول الذي تقدم بعرض قيمته 4 ملايين استرليني وافق عليه ساوثامبتون.

وسيحقق لامبرت حلما آخر باللعب بجوار ستيفن جيرارد الذي تؤكد التقارير أنه توسل لبرندان رودجرز مدرب ليفربول حتى يضم لامبرت، وهو الأمر الذي وافق عليه رودجرز على الفور.