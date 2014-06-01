المبادرة الشعبية تواصل جهودها في أوروبا وأمريكا لاسترداد الأموال المنهوبة

صرح الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين أن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تواصل فى بداية عامها الرابع جهودها التطوعية فى أوروبا وأمريكا من أجل قضية أموال مصر المنهوبة لسرعة استرداد أموال مصر المجمدة فى أوروبا والتى تصل إلى مليار و300 مليون دولار .

وأشار صلاح الدين أن قضية الأموال المنهوبة سوف يتم إثارتها خلال الأسابيع القادمة فى البرلمان الأوروبى ، حيث التقى و تواصل المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا مع ” اليخو كوادرس ” عضو البرلمان الأوروبى أسبانى الجنسية الذى وعد بإثارة قضية أموال مصر المنهوبة فى الجلسات القادمة للبرلمان الأوروبى بعد إعادة تشكيله مؤخراً كما أكد ” اليخو كوادرس” اهتمامه بإعادة الأموال المنهوبة إلى البلدان التى تم نهبها وكذلك تسليم الاشخاص الذين نهبوها الى بلادهم .

وأشار معتز صلاح الدين الى أن إبراهيم ابو الروس تواصل أيضًا مع خوسية ماريا كونتراريس نائب وزير العدل الاسبانى الذى نفى ما تم نشره بشأن الغاء تجميد اموال حسين سالم وممتلكاته فى إسبانيا والتى تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار

> منها 34 مليون يورو أموال والباقى عقارات وسيارات وقد نفى كونترارس ما نشره احد المواقع الإلكترونية الإسبانية بشأن رفع التجميد عن أموال حسين سالم .

وأضاف صلاح الدين أن الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ومنسق المبادرة فى أمريكا وكندا أجرى اتصالات جديدة مع ديفيد برايس عضو الكونجرس والمتعاون منذ 3 سنوات مع المبادرة لإثارة قضية أموال مصر المنهوبة فى أمريكا خاصة مع استمرار تعنت الإدارة الأمريكية بشأن طلب مصر المقدم منذ سنوات لتجميد أموال 103 شخصية مصرية فى أمريكا كما كلف الجمل على نفقته الخاصة عددًا من المحامين الامريكيين بمتابعة ملف الأموال المصرية المنهوبة فى أمريكا.

وقال معتز صلاح الدين أن مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا يتواصل مع أندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى المتعاون مع المبادرة لتقديم استجواب ثامن فى البرلمان البريطانى ، حيث سبق لسلوتر تقديم 7 استجوابات بشأن أموال مصر المنهوبة والشخصيات المصرية الهاربة فى لندن كما التقى إبراهيم أبوالروس والإعلامى مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا ومحمود فضل أحد منسقى المبادرة فى سويسرا مؤخراً مع عدد من النواب فى البرلمان البريطانى لتحريك قضية أموال مصر ومن هؤلاء الأعضاء جيفرى دونالدسون .

وأضاف صلاح الدين أن محمود فضل التقى مع عدد من نواب البرلمان السويسرى وقيادات من الأحزاب لمساندة جهود مصر فى استعادة 760 مليون دولار جمدتها السلطات القضائية السويسرية .

وأشار معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن المبادرة لديها العديد من المستندات التى سلمتها للجهات القضائية وآخرها ما سلمته العام الماضى للمستشار كامل جرجس مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، مشيرًا إلى نجاح المبادرة مع الجهود القضائية فى تجميد مليار و300 مليون دولار حتى الآن سوف تعود لمصر بالوسائل القانونية.

ولخص صلاح الدين – جهود المبادرة خلال 3 HU,HL فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال “مبارك” وأسرته ورموز النظام الاسبق فى سويسرا وبريطانيا وأسبانيا، وعدة دول أوروبية، وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص بعض رموز نظام مبارك فى أسبانيا، وتسليم اللجنة القضائية الرسمية السابقة، وكذلك المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، مستندات فساد لرموز النظام ، موضحًا أن المبادرة حصلت عليها من أمريكا ودول أوروبية، ويتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.

وأضاف أن المبادرة شكلت منذ 3 اعوام تحالف بريطانى فى مجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر، عضو مجلس العموم البريطانى، وهو تحالف متطوع لمساندة المبادرة، وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن، ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد، وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه إسترلينى سبق تجميدها.

ولفت صلاح الدين إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر متطوع فى أمريكا يساند المبادرة، يقوده منذ 3 اعوام عضو الكونجرس الشهير، ديفيد برايس، والذى قام من قبل بتسليم مذكرتان من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى “أوباما”، وهيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.

وأشار إلى أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 760 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، كان نتيجة مساندة المبادرة للجهود الرسمية المصرية، مؤكدًا أن ميرفت ضيف، منسقة المبادرة فى سويسرا، قدمت مذكرات مفصلة لجميع المسئولين السويسريين، بدءا من السيدة ميشلين روى، الرئيسة السابقة، التى ردت إيجابيًا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، كما قام محمود فضل وأمين مسيحة منسقًا المبادرة فى سويسرا بجهود متواصلة مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأوضح صلاح الدين، أن المهندس رشدى الشافعى، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى فرنسا، قام بتأسيس كيان قانونى تحت مسمى منظمة التعاون المصرى الأوروبى، من بين أبرز أهدافها استعادة أموال مصر المنهوبة فى أوروبا من النظام المصرى السابق، وإعادة هذه الأموال إلى الخزانة العامة المصرية، وتضم هذه المنظمة من المؤسسين المحاسب إبراهيم أبو الروس، عضو المكتب التنفيذى للمبادرة ومنسقها فى أسبانيا، كما انضم لمؤسسى المبادرة عدد من المحامين الفرنسيين والناشطين الحقوقيين، والمحاميان الأسبانيان المتعاونان والمتطوعان مع المبادرة منذ عامين، ماتيو فورتوناتى، وخافيير خوسيه جارسيا.

وقام منسق المبادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الدكتور محمد الجمل، أعد مذكرة قانونية شاملة بشأن أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، وتطالب المذكرة التى تسلمها خلال أيام إريك هولدر، وزير العدل الأمريكى، بضرورة تجميد أموال 103 شخصية من النظام السابق، سبق أن طلبت السلطات القضائية المصرية تجميدها ولم تستجب السلطات الأمريكية .

وأكد صلاح الدين، أن منسقى المبادرة الثمانية هم أعضاء مكتبها التنفيذى، ويعملون مع رئيس المبادرة متطوعين من خلال وجودهم فى البلاد التى يعيشون فيها، وهؤلاء المنسقين هم: الناشط السياسى، إبراهيم أبو الروس، “أسبانيا”، ومصطفى رجب “بريطانيا”، د.محمد الجمل “أمريكا وكندا”، والإعلامى مصطفى عبد الله “النمسا وشرق أوروبا”، والمهندس رشدى الشافعى “فرنسا”، والناشطة السياسية، ميرفت ضيف والمهندس محمود فضل، والمهندس أمين مسيحة “سويسرا”،