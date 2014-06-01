محافظ القليوبية : المحافظة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للشباب

عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اجتماع اليوم الأحد بمجموعة أعضاء القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية التابع للصندوق الإجتماعي للتنمية لتسليم منح مالية بقيمة 5 مليون جنيه مقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لخمس جمعيات، والتي تم إصدار عقود لها في مجال الصحة والسكان بالقليوبية .

وهم الجمعية النسائية لتحسين الصحة والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وجمعية تنمية المجتمع بكفر شبين والجمعية الشرعية بتصفا بالإضافة للجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئة إذ يوفر الصندوق الاجتماعي للتنمية التمويل للجهات الوسيطة التي تقوم بدورها بتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتشمل مجالات التمويل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والإنتاج الحيواني ويستخدم لتوفير رأس المال العامل للمشروعات و لشراء الأدوات والمعدات وأخذت محافظة القليوبية النصيب الأكبر من هذه التسهيلات لشبابها لتوفير فرص عمل ومشروعات حقيقية لهم.

وأعلن عبد الظاهر استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات للشباب في هذا المجال. وفيما يخص موضوع إحياء مشروع القرية المنتجة،مشيراً إلي أنه سيجري إنشاء مصنع لكل وحدة قروية يتم تمليكه لمجموعة من الشباب يقومون على إدارته ومباشرته بأنفسهم، وهذا المشروع من شأنه القضاء على البطالة وفتح أفاق جديدة للصناعة والتجارة الداخلية والعالمية والتي بالطبع ستعود الفائدة على المحافظة والمواطنين في نفس الوقت.

كما قال عبد الظاهر خلال اللقاء انه تقرر إقامة أول منطقة متخصصة للصناعات الحرفية بالمحافظة على مساحة 36 فدانًا بمنطقة الشروق بالخانكة لخدمة المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ، مشيرا أن المشروع سيخدم الأجيال القادمة من أبناء المحافظة التى ستقام للشباب من أجل خلق جيل من رجال الصناعة والتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن البطالة بالمحافظة .