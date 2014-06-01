ضبط 16 ألف رغيف بلدي مدعم “مجفف” قبل بيعهم لأصحاب مزارع الماشية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ16 ألف، و280 رغيف بلدي مدعم مجفف بمدينة طنطا قبل بيعهم بالسوق السوداء لأصحاب مزارع الدواجن والماشية

كان العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا بتوافر معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام “كمال.م – 31 سنة – تاجر” مقيم بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتى بتجميع كميات كبيرة من الخبز البلدي المدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء لأصحاب مزارع الدواجن والماشية مستخدمًا السيارة رقم “9852 نقل مصر” في نقل تلك الكميات.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة المذكور أثناء مرورها أسفل كوبري القرشي بمدينة طنطا محملة بطن، و480 كيلو خبز بلدي مدعم مجفف بما يعادل 16 ألفًا، و280 رغيفًا وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وبسؤال المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر محضر رقم 9847 جنح قسم ثان طنطا، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.