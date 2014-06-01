ضبط 10980عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط 10980 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدائرة قسم ثان طنطا تابع لشركة للبذور والكيماويات.

كانت معلومات قد توافرت أمام العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية بقيام “طارق.ن – 42 سنة – صاحب الشركة المصرية للبذور والكيماويات الزراعية”، والسابق ضبطه في القضية رقم 40150 جنح مركز كفرالزيات لسنة 2012 بالعودة لمزاولة نشاطه في تجميع كميات كبيرة من المبيدات منتهية الصلاحية بمخازن الشركة بدائرة قسم ثان طنطا ومحو تواريخ الإنتاج القديمة وتغيرها بتواريخ أخري حديثة بقصد إعادة طرحها للبيع لأصحاب محلات المبيدات الزراعية.

وباستهداف المخزن وبالتفتيش تم التحفظ علي 10980 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وبمواجهة المتهم أعترف بملكيته لها بقصد الاتجار.

تحرر المحضر 9850 جنح قسم ثان طنطا وتولت النيابة التحقيقات.