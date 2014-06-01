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مجند بكرداسة: علمنا بميعاد فض اعتصامي رابعة والنهضة للاستعداد

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مجند بكرداسة: علمنا بميعاد فض اعتصامي رابعة والنهضة للاستعداد مجند بكرداسة: علمنا بميعاد فض اعتصامي رابعة والنهضة للاستعداد

أكد مجند الأمن المركزي رجب خليل أحد شهود الإثبات في قضية ” أحداث كرداسة ” أنه وصل لمكان خدمته بمركز شرطة كرداسة منتصف ليلة الواقعة في تمام الثانية عشر مساءً .

وتابع الشاهد خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بأنه بحلول السادسة صباحًا أخبرهم المقدم أيهاب بأن فض اعتصامي رابعة والنهضة سيتم اليوم، طالباً منهم أن يكونوا على أهبة الإستعداد لأي طارئ .

وأضاف خليل بأنه بحلول الثامنة صباحاً تجمع عدد من أهالي المنطقة أمام قسم الشرطة احتجاجًا على فض الإعتصامين مرددين هتافات مسيئة للشرطة الأمر الذي استدعي بالشهيد العقيد عامر بإلقاء قنبلة غاز على المتظاهرين لإبعاد المتظاهرين عن المركز .

ويصعد المتظاهرون في مواجهتهم لضباط ومجندين تأمين مركز الشرطة بإلقاء قنابل المولوتوف على القسم واطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على القسم ليؤدي ذلك لحدوث إصابات بين المجندين والضباط وبعد استمرار المواجهة نفذت ذخيرة القسم ليستغل المهاجمين ذلك بإقتحام المركز عبر عدد من الملثمين الذين هددوهم لتسليم سلاحهم ، مؤكدًا أنه تعرض للإصابة في هذه الأحداث ، ومشيراً كذلك الى ان تعامل القوات مع المتظاهرين لم يتعدى التعامل بقنابل الغاز .

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