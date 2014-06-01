الأهلي: لم ننسحب من لجنة الأندية وهذه هي طلباتنا

نفى النادي الأهلي انسحابه من لجنة الأندية ردا على قرار لجنة الأندية الذي صدر عقب اجتماعها يوم السبت في نادي سموحة بالإسكندرية بمقاطعة القلعة الحمراء بسبب عدم حضور الاجتماعات الأخيرة.

واجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك مع 14 ناديا لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن مستقبل الكرة في مصر. (طالع القرارات)

وقال محمود علام مدير النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد: "لم ننسحب من لجنة الأندية، لكننا نريد جدول أعمال للجنة حتى لا يذهب مندوب النادي ويشعر كأن وجوده ليس له داع".

وأضاف "لم نفتعل المشاكل مع أي ناد ولكننا ننتقد العشوائية التي تدار بها الأمور".

واستعجب مدير الأهلي من قرار إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأردف "عند صعود 4 فرق للدوري الجديد ستضم المسابقة 26 ناديا، والموسم بعد المقبل سيضظر الجميع لإسقاط 12 ناديا حتى يصبح الدوري يتكون من 18 ناديا بعد صعود 4 فرق جدد".