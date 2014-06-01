التحقيق مع 3 طلاب بالمرحلة الثانوية متهمين بتحطيم محتويات لجنة امتحانات بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر، مدير امن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري يفيد تقدم “ناصر. س . ع 56 سنة مسؤول

الأمن بمدرسة “البدارى الثانوية التجارية” المشتركة ” لجنة امتحانات ” ومقيم فى الحائط البحري دائرة المركز بقيام بعض الطلاب

“محمد . م . أ . ح” 20 سنة و ” ياسين . ف . ع ” 19 سنة و ” محمد . أ . م” 18 سنة، مقيمين بقرية النواورة بإحداث شغب

أثناء سير الامتحانات وتكسير بعض محتويات اللجنة ( 10 مقاعد ، 5 لمبات ‘إنارة وزجاج أبواب وشبابيك ) ومعاكسة الفتيات و

إحداث إصابة الطالبة ” فايزة . أ . م” 18 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية بكدمة بالمرفق الأيمن .

وبسؤالها اتهمت المشكو في حقهم بإحداث إصابتها ،وتم ضبط المشكو في حقهم وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم ،وجاري تحرير المحضر اللازم .