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الأردن يعلن عن وفاة شخص بفيروس كورونا وإصابة آخر

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الأردن يعلن عن وفاة شخص بفيروس كورونا وإصابة آخر الأردن يعلن عن وفاة شخص بفيروس كورونا وإصابة آخر

فيروس كورونا

أعلن الأردن عن وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 من أصل 11 إصابة بعد تسجيل إصابة اليوم الأحد.

وقال مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور محمد العبداللات ـ لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الأحد – إن حالة الوفاة الجديدة لمريض (69 عاما) كان يقيم في المستشفى منذ فترة، ويعاني من ارتفاع في الضغط والسكري وسبق أن ثبت إصابته بالفيروس منذ أسبوع.

وأفاد بأن الحالة الجديدة التي أثبتت بفحوصات المختبرات المركزية تعود لأحد الكوادر الصحية (26 عاما) ويعمل في مستشفى آخر غير الذي سجلت فيه حالة الوفاة..لافتا إلى قيام فريق من مديرية الأمراض السارية بالوزارة بإجراءات الاستقصاء الوبائي اللازم لتحديد المخالطين ضمن العائلة والكوادر الصحية التي تعاملت مع المصاب.

ويعرف فيروس كورونا بأنه من الأمراض التنفسية التي تسبب أعراضا منها ارتفاع درجات الحرارة وسعال وصعوبة في التنفس قد تتطور إلى حالة التهاب رئوي ، وتكون فترة حضانة الفيروس من عدة أيام إلى أسبوعين.

أ ش أ

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