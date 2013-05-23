انطلاق التجارب التأهيلية لجائزة موناكو

كتب : الوطن الخميس 23-05-2013 09:56

تنطلق اليوم التجارب الحرة الأولى لجائزة موناكو الجولة السادسة لبطولة العالم لـ«الفورميولا وان» لموسم 2013، وحث الفنلندى كيمى رايكونن فريقه لوتس على تحسين تأدية السيارة، وأكد أن التجارب التأهيلية ستكون لها أهمية كبيرة فى موناكو، وأنه سيتعين على الفريق دراسة الإطارات ورؤية ما إذا كانت هناك استراتيجية جيدة يتعين عليه اتباعها، وقال: «الشىء الأكثر أهمية يكمن فى التجارب التأهيلية ومن الصعب القول كيف ستكون تأدية السيارة فى موناكو، إلا أننا نعلم أن سيارة لوتس كانت سريعة فى جميع الحلبات الأخرى ونتمنى أن تكون كذلك فى مونتى كارلو».

من جهة أخرى، ستعتمد بيريللى أنعم تركيبتين لديها من الإطارات لسباق جائزة موناكو الكبرى، إذ ستقوم بتزويد الفرق بالإطارات اللينة (سوفت) بلونها الأصفر، وبالإطارات اللينة جداً (سوبر سوفت) بلونها الأحمر.

ويعتبر مضمار مونتى كارلو هو الأبطأ على ساحة البطولة، إذ يتمتع بمنعطفات ضيقة جداً ما يزيد من صعوبة التجاوز، لذلك من المهم بشكل أساسى للإطارات أن تدخل فى الحرارة المناسبة بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن حصولها على قبضة ميكانيكية لزيادة تماسك السيارة، كما أن حلبة موناكو هى الأرحم على الإطارات، إذ تتوقع بيريللى أن تتوقف الفرق للصيانة كحد أقصى فى السباق السادس لهذا الموسم.

وقد قام السائقون العشرة الأوائل فى سباق العام الماضى بالتوقف لمرة واحدة فقط بدءاً من اللفة 30، واستثنوا سائقين فقط بالاعتماد على الإطارات اللينة جداً (سوبر سوفت) قبل الانتقال إلى استخدام الإطارات اللينة (سوفت) فى النصف الثانى من السباق.