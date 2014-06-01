“جعجع” يهنئ الشعب المصري والسيسي بنتيجة الانتخابات الرئاسية

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم، المستشار شريف البحراوي قنصل مصر العام في لبنان حيث بحث معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة انتخابات الرئاسة اللبنانية والأزمة السورية.

ورحب جعجع بالانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في جو من الشفافية والنزاهة عبرت عن الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا.

وهنأ الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية بإعتبارها الخطوة الثانية في خارطة المستقبل ، كما هنأ عبد الفتاح السيسي لحصوله على هذه الثقة الكبيرة من الشعب المصري ، معربا عن تطلعه ﻷن يقود السيسي مصر والمنطقة العربية نحو استعادة أمجادها.