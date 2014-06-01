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الأحمد: الرئيس الفلسطيني يعلن “حكومة التوافق”.. غدًا

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الأحمد: الرئيس الفلسطيني يعلن “حكومة التوافق”.. غدًا الأحمد: الرئيس الفلسطيني يعلن “حكومة التوافق”.. غدًا

عزام الأحمد

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومسؤول ملف المصالحة في الحركة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن عن تشكيلة حكومة “التوافق الوطني”، ظهر غد الاثنين.

وأوضح الأحمد في تصريح نشرته وكالة “الرأي” التابعة لحكومة غزة المقالة، مساء اليوم الأحد، أن عباس سيعلن عن تشكيلة يوم غد الاثنين في تمام الساعة 1:00 بالتوقيت المحلي.

وأكد أن جميع وزراء حكومة التوافق في قطاع غزة والضفة الغربية سيؤدون اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عباس في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.

ونفى وجود أي عقبات قد تعيق الإعلان عن حكومة التوافق، مشيرا إلى أن الخلاف حول استبدال وزارة الأسرى بهيئة مستقلة تهتم بشؤون الأسرى بالسجون الإسرائيلية شأن يخص منظمة التحرير وليس حركتي “حماس” و”فتح”.

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