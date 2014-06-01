إنقاذ 50 شخصًا من حريق محطة كهرباء بمكة

أنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني السعودي في مدينة مكة المكرمة غرب البلاد 50 شخصاً من حريق نشب في محطة كهرباء بحي النسيم، الأحد.

وقال المقدم صالح العلياني، الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني، في تصريح صحفي بعد ظهر الأحد، إن الحريق بدأ من أسفل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وتصاعدت أدخنة الحريق إلى الأدوار العليا من المبنى، ما دفع أفراد الدفاع المدني إلى اقتحام المبنى وإخلاء 50 شخصاً احترازياً من بينهم عدد من الأطفال، كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده، والذي اقتصر على محطة الكهرباء.

وأكد المقدم «العلياني» أنه «لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، ولايزال التحقيق جارياً لمعرفة الأسباب ومقدار الخسائر».