وزير الخارجية الإيراني: «المفاوضات النووية» تُعيق زيارتي للسعودية

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الأحد، إنه لا يستطيع تلبية دعوة لزيارة السعودية، لأن موعدها المقترح يتزامن مع المفاوضات النووية المزمعة بين إيران والقوى العالمية الست.

وفي 10 مايو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، إن الرياض وجهت الدعوة لـ«ظريف»، في إشارة إلى إمكانية دفء العلاقات بين القوتين الإقليميتين المتنافستين اللتين يبدو صراعهما على النفوذ جليًا في عدة صراعات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء الجهورية الإسلامية الإيرانية عن «ظريف» قوله «من غير الممكن أن أحضر» الاجتماع، مشيرا إلى أن دعوته لحضور اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في السعودية يتزامن مع المحادثات النووية.

وأضافت الوكالة أن «ظريف» أبلغ المسؤولين السعوديين بذلك، ولو جرت هذه الزيارة فستكون أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع إلى السعودية منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة عام 2013.