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تقارير: إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع سيميوني

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تقارير: إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع سيميوني تقارير: إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع سيميوني

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع دييجو سيميوني، المدير الفني الحالي لأتلتيكو مدريد موسم 2015-2016.

وأشارت (سبورت ميدياست) إلى أن سيميوني قد يكون المدرب المقبل لإنتر بداية من الموسم بعد المقبل.

وأوضح المصدر أن النادي يستعد لبدء مشروع طموح للغاية ويسعى لأن يقوده سيميوني، الذي فاز معه أتلتيكو مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ورغم ذلك، أبدى النادي الإسباني، وفقا للمصدر رغبته في استمرار المدرب في صفوفه على الأقل لموسم واحد، إلا أنه قد يغير رأيه في ضوء النتائج التي يحققها الفريق.

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