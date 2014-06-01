أنشيلوتي يكشف عن تميمة حظه

إفي - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن بعض أسرار لاعبيه وذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

وقال أنشيلوتي، خلال مشاركته في برنامج "هناك أمر أود أن أخبرك به" مساء السبت، إن سرخيو "راموس هو اللاعب الذي يستغرق وقتا أطول في تغيير الملابس"، مشيرا إلى أن "إيسكو" هو أكثر لاعبي الريال نهما.

وأوضح أن أكثر اللاعبين انضباطا هو تشابي "ألونسو"، وأن أكثر شخصية مرحة بين لاعبي الفريق هو "مارسيلو"، مشيرا إلى أنه "الأكثر إيمانا بالخرافات".

وأضاف "أحمل تميمة لن أكشف عنها. انها مخبأة وتساعدني على الهدوء خلال المباريات"، ولكن من المعروف أنها عبارة عن مسبحة صغيرة.

وقال أنشيلوتي مازحا "هل أروق لجماهير برشلونة؟ حسنا أفضل أن أروق لجماهير ريال مدريد".

وأوضح "تربطني علاقة جيدة بكل اللاعبين وهذا ليس سهلا. أتحدث معهم بنفس المستوى، لن يفعلوا ما تريد الا إذا كانوا مقتنعين بذلك. هذا الموسم كان طويلا للغاية والان أتمنى لجميع لاعبي التوفيق في المونديال".

وأضاف "بالطبع أشجع إيطاليا، ولكن أتمنى الحظ كذلك لمنتخب إسبانيا، التي تمتلك فريقا استثنائيا. سرخيو راموس أنهى الموسم بشكل لا يصدق".

وعلى صعيد آخر، أكد "ريال مدريد فريق كبير ولديه مشجعين في جميع أنحاء العالم. الكرة هي الرياضة الأقل تكلفة في العالم: فقط تكون في حاجة لكرة وبعض الأصدقاء".

وعن نفسه قال "بالطبع أحب الطهي، أحب طهي المعكرونة وأكلها. أعتبر ايماني بالخرافات أمرا طبيعيا. لا أسمح للاعبين بالتأخر في القدوم، لا أعذار في ذلك. اذا جاء لاعب متأخرا يكون عليه دعوة الفريق بأكمله لتناول الطعام في منزله أو في أحد المطاعم".