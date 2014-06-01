أرسنال بطل الدوري؟ 5 أشياء على فينجر فعلها هذا الصيف

أرسنال بطل الدوري الإنجليزي لعام 2015، جملة ينتظرها مشجعو أرسنال، ولكنهم يعلموا جيدا بأنها ليست بالسهلة إطلاقا، ولكي يحقق المدفعجية اللقب على أرسين فينجر فعل 5 أشياء هذا الصيف.

سواء كنت مشجعا لأرسنال أو لا، فبالتأكيد شعرت بالسعادة لعودة المدفعجية من جديد لمنصات التتويج من بوابة الكأس الأعرق في العالم كأس إنجلترا، بعد صيام دام 9 سنوات، ولكن ..

بالتأكيد لن يسمح جماهير أرسنال بـ9 سنوات صيام جديدة، ولكي يتفادى فينجر ذلك عليه بفعل 5 أشياء هذا الصيف.

5 أشياء طرحتها صحيفة "تيليجراف" البريطانية، ويسردها FilGoal.com.

1) الجرأة حلوة مفيش كلام !

الجرأة حلوة، حلوة مفيش كلام، ولكي يعود فينجر من جديد على منصة تتويج الدوري الإنجليزي عليه الدخول في سوق الانتقالات بجرأة أكبر.

الفرنسي الذي أحكمته الضرائب المترتبة على التنقل من ملعب الهايبري إلى ملعب الإمارات، تؤكد إدارة المدفعجية بأنه يمتلك أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ووجه فينجر مؤخرا رسالة قوية لجميع المنافسين بالتعاقد مع الألماني ميسوت أوزيل بصفقة قدرت بـ42 مليون إسترليني ليكسر رقمه القياسي في صرف الأموال.

وبالنظر إلى الموسم الماضي، فأن المدفعجية في حاجة لثلاثة لاعبين في المقام الأول، لاعب وسط مدافع "شرس"، ومهاجم "فتاك"، وظهير أيمن بعد تأكيدات بكاري سانيا بالرحيل.

يكاد الكل أن يُجزم أنه في حالة كان أرسنال تعاقد مع لويس سواريز الموسم الماضي، لتوج بلقب الدوري، تخيل معي سواريز "الفتاك" مهاجم وخلفه أوزيل، ويلشير،رامسي وكازورلا، نعم مثل ما تخيلت تماما.

أوليفير جيرو على الرغم من تطوره "رقميا" الموسم الماضي عن الموسم الأسبق، إلا أنه ليس المهاجم الذي يُعتمد عليه لقيادة الفريق للقب، بوجود سانوجو وبينتندر كبدلاء.

أما متوسط الميدان الدفاعي فالفريق اللندني لا يمتلك من الأساس لاعبا في هذا المركز، فالإسباني أرتيتا هو بالأصل متوسط ميدان هجومي وليس دفاعي، أما فيلاميني فعامل السن أثر كثيرا على اللاعب، وحاول فينجر تعويض هذا النقص في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع كيم كاستروم، ولكن الأخير عوض النقص في "العيادة" وليس الملعب.

وحسبما أشارت التقارير الإنجليزية فأن أرسنال أتم بالفعل الاتفاق مع الفرنسي لوريك ريمي على الانضمام للفريق مع تبق الاتفاق مع كوينز بارك رينجرز الذي قضى الموسم الماضي معارا منه لنيوكاسل، إلى جانب أخبار متنوعة عن مفاوضات مع كريم بنزيمة وماريو ماندزوكيتش في الهجوم، ولارس بيندر لاعب ليفركوزن، مع إمكانية إعادة سيسك فابريجاس وكارلوس فيلا من جديد.

فهل الجرأة قادمة أم يبقي الحال على ما هو عليه؟

2) التطور

من أبرز ما تمتع بيه السير أليكس فيرجسون هو استخدامه دائما لخطط جديدة وأسلوب جديد، ليس مطلوب من فينجر محو طريقته القديمة في التدريبات، ولكن بالتأكيد عليه تطوير واستخدام أساليب جديدة.

فور وصول فينجر إلى إنجلترا أستخدم أسلوب كان جديدا على الكرة الإنجليزية، لدرجة خروج توني أدامز وقتها ليشكو من طريقة التدريبات، ولكنه بعد ذلك أكد أنهم أصبحوا كـ"الوحوش" في الملعب بسبب التدريبات.

ولكن بعض الأفكار الجديدة والاستشارات الخارجية لن تضر، بدنيا ونفسيا على اللاعبين.

3) التوازن

جاك ويلشير، آرون رامسي، تشيزيني، كيرين جيبس وثيو والكوت، هل كنت تتوقع مستوي هؤلاء اللاعبين قبل 3 أو 4 سنوات من الآن؟ بالتأكيد لا، لمسات فينجر المميزة عليهم ساهمت في تطويرهم بشكل كبير، يُحسب للمخضرم الفرنسي، ولكن ..

مثلما ظهر رامسي وويلشير، تواجد دينلسون وألمونيا! كلاعبين أضاع فينجر معهم الوقت بلا أي فائدة تُذكر.

ولذلك فعلى فينجر خلال الثلاث سنوات القادمة الظهور "متوازنا" أكثر من أي وقت مضي، بإيجاد عناصر موهوبة بالإضافة لعناصر خبرة وعناصر مُبشرة، ودمجهم في التشكيل الأساسي للفريق، وبالتحديد في المراكز التي يعاني منها الفريق.

4) لعنه القائد!

مشجعو أرسنال خلال الفترة الماضية أصيبوا بالكثير من الصدمات، ولكن أن تري في يوم من الأيام ويليام جالاس كابتن الفريق فالصدمة ستكون مختلفة عن أي شئ مضي.

بالعودة للوراء وبالنظر إلى تاريخ قائدي المدفعجية سنجد الشارة وكأنها لعنة، فمن يرتدي "الشارة" يرحل.

الموسم الماضي تناوب على ارتداء الشارة كلا من أرتيتا وفيرمالين وميرتساكر.

أرتيتا رائع كقائد ثان، ولكن عندما يحاول القتال على مركزه الموسم المقبل بعد انتداب "إلزامي" لوسط ميدان دفاعي.

فيرمالين ذو شخصية رائعة ولكنه يُعد خيار ثالث كقلب دفاع بتواجد ميرتا وكوسيليني، فعليه التركيز أكثر لحجز مكانا في الفريق.

ميرتساكر، السد الألماني، يُعد الآن الأنسب لقيادة أرسنال الموسم المقبل، بعزيمته الكبري داخل الملعب وحرصه على التحدث بشكل مستمر مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، وهي مواصفات ما تحتاجه في كابتن الفريق.

إذا ليكن ميرتساكر كابتن "اشمعني تيري!".

5) إصابات ياما يافينجر

هل يُعقل أن يُصاب جميع لاعبي الفريق هذا الموسم؟ هل من المنطقي أن يستمر علاج لاعب لمدة سنتين!

أزمة دمرت المدفعجية هذا الموسم، لدرجة رؤية سانيا كقلب دفاع وفيرمالين كجناح!

الإصابات تحدث في جميع الفرق ولكن في أرسنال الموضوع مختلف تماما، فالمصاب قد يُصاب بإصابة بجديدة وهو مصاب !، وصل الأمر لفرحة جماهير أرسنال عند سماع أن المصاب سيعود بعد شهرين مثلا وليس سنة!

لذلك على فينجر إيجاد حل، سواء بالتعاقد مع فريق طبي جديد أو تغيير أسلوب التدريبات الإعدادية.