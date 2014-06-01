فاران: كأس العالم أهم من تشيلسي

لا يهتم الفرنسي رفائيل فاران مدافع ريال مدريد بالتقارير التي تربطه بالانتقال إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية.

فاران لعب دور البديل هذا الموسم في غياب أحد الثنائي بيبي وسيرجيو راموس، ولعب أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد في غياب بيبي.

وقال فاران لصحيفة "ماركا": "أنا لا أفكر في اهتمام تشيلسي بضمي، فنحن نستعد الآن لكأس العالم وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأشياء".

ويحظى المدافع الفرنسي صاحب الـ21 عاما بثقة جوزيه مورينيو مدربه السابق ومدرب تشيلسي الحالي الذي اعتمد عليه بشكل كبير الموسم الماضي.

وتقع فرنسا في المجموعة الخامسة مع الإكوادور والهندوراس وسويسرا.