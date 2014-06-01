فاران عن مشادة سيميوني: احترمه كثيرا

أرجع رفائيل فاران مدافع ريال مدريد الفرنسي مشادته مع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى العصبية الزائدة.

واقتحم سيميوني ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل الاشتباك مع فاران، وهي المواجهة التي انتهت بفوز الملكي 4-1.

وقال فاران لصحيفة "ماركا" المدريدية: "أحمل رصيدا كبيرا من الاحترام لسيميوني، لما كان يقدمه كلاعب.. وكمدرب الآن".

وتابع "سيميوني يستحق الاحترام فهو حقق الكثير من الأشياء العظيمة، ولكن كان هناك الكثير من العصبية في المباراة".

وكان سيميوني قد أرجع مشادته مع فاران إلى قيام المدافع الشاب بتسديد الكرة بقوة نحو مقاعد الجهاز الفني لأتليتكو، إلا أنه اعتذر عن اقتحامه الملعب.