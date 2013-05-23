«فيات 500».. سيارة الأمان والراحة

كتب : محمد البلاسى الخميس 23-05-2013 10:04

تأتى السيارة «فيات 500 تربو» الجديدة بمحرك تربو 1400 سى سى، صاحب 4 أسطوانات بقوة 135 حصاناً وناقل حركة يدوى 5 سرعات وزمن تسارع 8.1 ثانية لكى تصل السيارة إلى سرعة 60 كيلومتراً، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات/ الساعة، ويتسع خزان البنزين الخاص بالسيارة لـ40 لتراً ويبلغ وزنها نحو 1098 كيلوجراماً وارتفاعها عن الأرض 11.5 سم وهى مزودة بإطارات 15 بوصة مقاس 185/55.

والسيارة مزودة بنظام تعليق رياضى، ونفّذ التعليق الأمامى شركة «ماكفرسون» والخلفى شركة «أكسل»، كما أن السيارة مزودة بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامى، فضلاً عن وسائد أمامية وخلفية وجانبية للحماية ووسائد هوائية علوية وأحزمة أمان ثلاثية التثبيت مع خاصية شد للأكتاف، إلى جانب مساند رأسية متحركة لجميع المقاعد وكروز كونترول.

والسيارة مزودة بوسادة هوائية عند ركبة السائق ومصدات جانبية فى الأبواب للحماية عند التصادم وعجلة قيادة «باور سترينج» ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ونظام التحكم فى الثبات الإلكترونى EPS، وقفل مركزى للأبواب «سنتر لوك»، ونظام فرامل مانعة للانغلاق «ABS» وعجلة القيادة ثلاثية الأضلاع من الجلد ومتعددة الوظائف، كما أن الصوت يمكن التحكم فيه عن طريق عجلة القيادة، وكذلك نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ومرايات قابلة للطى.

والسيارة بها خاصية للتحكم فى غلق الأبواب الخلفية لحماية الأطفال، وجرى تصميم المقاعد من الجلد الأنيق، فضلاً عن زجاج خلفى مضاد للصقيع، وتكييف هواء أتوماتيكى بفلتر وإمكانية طى مقاعد الصف الثانى بنسبة 50/50 وحاملات أكواب أمامية وخلفية، وللحفاظ على الشكل الأنيق للسيارة، جرى طلاء مقابض الأبواب بلون هيكل السيارة وطلاء المصدات بلون هيكل السيارة الذى تم تزويده بـ«سبويلر» خلفى، إضافة إلى بعض وسائل الترفيه مثل راديو ستالايت ومشغل أقراص مدمجة، والسيارة مزودة بمصابيح هالوجين أمامية أتوماتيكية وحساسات خلفية للمساعدة فى ركن السيارة.