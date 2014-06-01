إصابة معوض تزيد معاناة الأهلي قبل مواجهة سيوي

زادت معاناة الأهلي بعد إصابة سيد معوض ظهير أيسر الفريق في تدريب الأحد، وذلك قبل أسبوع من مواجهة سيوي سبور في كأس الكونفدرالية.

ويحل الأهلي ضيفا على منافسه الإيفواري في ثالث جولات مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات للصحفيين يوم الأحد: "أصيب معوض بكدمة في العضلة الخلفية وسيخضع للكشف بالآشعة".

وأضاف "تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة سيوي سبور يوم الأحد المقبل".

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في لقاء سيوي، فأحمد رؤوف يغيب للإيقاف، ويغيب محمد ناجي "جدو" وعبد الله السعيد وشريف عبد الفضيل وعماد متعب ووليد سليمان لإصابات مختلفة.

ويملك الأهلي الثنائي أحمد شديد قناوي وصبري رحيل في مركز الظهير الأيسر.