«نيسان» تهدف إلى مضاعفة المبيعات السنوية فى أفريقيا.. وتعيد هيكلة عمليات التشغيل

كتب : الوطن الخميس 23-05-2013 10:08

أعادت شركة نيسان هيكلة عمليات التشغيل الخاصة بها فى أفريقيا، لإعداد الشركة لنمو مستقبلى كبير كجزء من استراتيجيتها متوسطة الأجل، وبحلول العام المالى 2016، فإن نيسان تهدف إلى مضاعفة المبيعات السنوية التى حققتها بنهاية العام المالى 2012 التى بلغت 110٫000 سيارة.

ولتحقيق إعادة الهيكلة، جرت إعادة تنظيم السوق الأفريقية لتنقسم إلى وحدتين إقليميتين للأعمال، تساعدان فى زيادة قوة الإدارة المحلية، والتكامل بين العمليات القائمة فى أفريقيا، وتعزيز الخبرة الإقليمية.

وفى إطار الهيكل الجديد، ستتوسع شركة نيسان موتور إيجيبت، فى نطاق إدارتها لتصبح المكتب الإقليمى المسئول عن إدارة شئون دول شمال أفريقيا، التى تشمل مصر إلى جانب المغرب، والجزائر، وليبيا، والسودان وتونس، برئاسة كازوتاكا نامبو، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت، ووحدة الأعمال الإقليمية لجنوب أفريقيا وتشمل الأسواق الأفريقية المتبقية، وتضم جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، وأنجولا وكينيا، أبرزها رئيس مجلس إدارة نيسان جنوب أفريقيا، مايك ويتفيلد.

وستتولى كل من الوحدتين الإقليميتين مسئولية كل الأعمال المحلية بما فيها أعمال المبيعات والتسويق والتصنيع، فيما ستظل كل منهما مدعومة من إدارة مختصة بشئون أفريقيا تقع فى مقر نيسان العالمية الرئيسى فى يوكوهاما، اليابان.

وصرح السيد تريفور مان، نائب الرئيس التنفيذى لنيسان ورئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند بأن: «سوق السيارات الأفريقية لديها فرص ضخمة للنمو، فى الوقت الحالى فإن نيسان تحظى بحصة 7.9% منها، ولكن كجزء من خطتنا متوسطة الأجل، فإننا نريد زيادة حصتنا عن طريق طرح موديلات جديدة والعمل على تقوية العلامة التجارية والتوسع فى شبكة المبيعات».

وفى العام الماضى شهدت نيسان نمواً جذرياً فى المبيعات بأفريقيا بلغ 19.6% مقارنة بالعام السابق له، وهو تقريباً ضعف معدل النمو فى السوق المحلية كاملة، فيما زادت مبيعات مصر بنسبة 50% وجنوب أفريقيا بنسبة 14% عن العام المالى 2011، وتهدف نيسان خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى زيادة مساهمة أفريقيا فى خطة النمو المتوسطة الأجل العالمية للشركة «Nissan Power 88»، التى تهدف إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 8% من سوق السيارات العالمية بحلول عام 2016.