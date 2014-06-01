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تخريج 22 طالبًا صينيًا من مركز تعليم اللغة العربية بجامعة ​طنطا

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تخريج 22 طالبًا صينيًا من مركز تعليم اللغة العربية بجامعة ​طنطا تخريج 22 طالبًا صينيًا من مركز تعليم اللغة العربية بجامعة ​طنطا

 

جامعة طنطا

أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا علي الدور الهام لمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة طنطا في تحقيق التعاون الثقافي والمعرفي بين الشعوب والحضارات.

جاء ذلك في كلمته أثناء تخريج الدفعة العاشرة للمركز والتي شملت 22 طالبًا صينيًا في إطار جولة قام بها رئيس الجامعة لليوم الثاني علي التوالي لتفقد الامتحانات في كليات الآداب والزراعة والحقوق والتربية، يرافقه الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محسن محمود مقشط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالكريم أبو جبل مدير مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والدكتور محمد زكي السديمي عميد كلية الأداب.

وطالب رئيس الجامعة الخريجين باستمرار التواصل مع الثقافة المصرية والعربية والإسلامية حتي يتحقق التفاعل الايجابي بينهم ويكونوا خير سفراء لمصر لدي وطنهم الأم في الصين.

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