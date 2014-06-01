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التخطيط والنقل يعدان دراسة لمد المترو للقليوبية

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التخطيط والنقل يعدان دراسة لمد المترو للقليوبية التخطيط والنقل يعدان دراسة لمد المترو للقليوبية

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة النقل بإعداد دراسة جيدة الأن تهدف إلي مد الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة من محطة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب ،مروراً بميت نما وميت حلفا ضمن منظومة النقل داخل القاهرة الكبرى والذي سيترتب عليه خفض ازدحام الطريق الزراعي بين قليوب والقاهرة الكبرى،وإزالة التكدس المروري وتعطيل المواطنين عن أعملهم ذهابا وإيابا وتقليل الساعات المهدرة في المواصلات بنسبة كبيرة.

وكذلك تقليل استهلاك الوقود السائل المهدر نتيجة توقف أو بطء حركة السيارات بالإضافة لخفض كبير في نسب التلوث والمحافظة على البيئة.

وقالت محافظة القليوبية ان تنفيذ مد خط المترو من محطة شبرا الخيمة حتى مدينة قليوب يستلزم إزالة كافة المعوقات وتعويضات نزع الملكيات وإنشاء مواقف للسيارات جديدة وتخطيط شامل للمنطقة .

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