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بلاغ ضد شركة “النترات العالمية” لإيقاف العمل بالسويس

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بلاغ ضد شركة “النترات العالمية” لإيقاف العمل بالسويس بلاغ ضد شركة “النترات العالمية” لإيقاف العمل بالسويس

حرر عمال شركة “النترات العالمية” بالسويس بلاغاً تحت رقم 1041 اداري عتاقة ضد إدارة الشركة يتهمونهم بغلق وإيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل أعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

من جانبها قامت إدارة الشركة بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة صباح اليوم يتهمونهم بمنع إداري الشركة من الدخول والتظاهر بشكل مخالف للقانون أمام باب الشركة.

وكان عدد من أعضاء اللجنة النقابية والاتحاد الإقليمي للنقابات المستشقلة ،قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام الشركة رافعين لافتات ضد ما وصوفه الفصل التعسفي لأعضاء ورئيس النقابة بالشركة.

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