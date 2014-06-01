مدير تعليم السويس يتفقد كنترولات الشهادة الإعدادية والإبتدائية

قام عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ظهر اليوم بتفقد كترولات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمحافظة والتأكد على سير العمل والانتهاء من عمليات التصحيح وبدء المراجعة.

وقال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس :”إن المديرية سوف تعلن نتائج شهادتى الابتدائية والإعدادية لعام 2013 و2014 فى الأسبوع الثانى من الشهر الجاري” ، موضحاً أن عمليات التصحيح انتهت وحاليا يتم المراجعة وجمع النتائج والأرقام الخاصة بكل مادة على حدي.

وأضاف إسماعيل أنه تم تكليف ماهر امين رئيس كنترول الشهادة الابتدائي وعماد مصطفى كنترول الشهادة الإعدادية الدقة فى المراجعة وفى رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، مشيراً على أن النتائج سوف تعلن على موقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والمديرية.