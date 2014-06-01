وائل جسّار يعترض على صورة سلمى الرشيد إلى جانب صورته في "الموازين"‏

جمعت الليلة الثانية من مهرجان "الموازين" في دورته الثالثة عشرة كل من الفنان وائل جسار والفنانة سلمى الرشيد، فيما وصل وائل قبل يوم واحد من الحفل، لكنّه تأخّر وصوله إلى الفندق، حيث صعد إلى جناحه، ولم يغادره إلاّ قبل ساعات قليلة من موعد حفله الذي جمعه مع سلمى الرشيد التّي وصلت الفندق من كازابلانكا برفقة والدتها وأختها ومدير أعمالها الملحن محمد الرفاعي.

وكان قد حصل اعتراض من قبل وائل جسّار على إرفاق صورة الرشيد بجانب صورته في ملصق الإعلان عن الحفلة. في حين أنّ ملصق الإعلان عن حفلة كاظم السّاهر يتضمن صورة منفردة له رغم أنّ الفنانة المغربية جميلة ستشاركه الحفل. وقد ردّ عليه رئيس المهرجان ومدير قسم الفن العربي فيه محمود المسفر المشهود له بذكائه وحرصه الدّائم على مصلحة المهرجان، أنّ هذه خطّة تسويقية للمهرجان، وأكد أنّ أيّ خطة توضع تكون لصالح المهرجان. فعاد وائل عن كلامه معتذراً رغم التشنج الذي حصل بينه وبين رئيس المهرجان ومدير قسم الفن العربي محمود المسفر.

"ديو" وائل وسلمى لم يرَ النور

كان من المفترض أنّ يجمع وائل وسلمى "ديو" غنائي على المسرح لكن ذلك لم يحصل. فافتتحت سلمى الحفل وغنّت مجموعة من الأغاني معظمها كانت قد غنّتها في برنامج "أرب آيدول". كما قدّمت أغانٍ مغربية، إلى جانب أغنيتها الجديدة "إحساس".

أما حضور سلمى على المسرح فكان كعروس شابّة مغربية بلباسها الزّهري، حيث تلقّت الدّعم من جمهورها الذي حضر لتشجيعها والتي غنّت له لمدة ساعة، لحين وصول وائل إلى الحفل وسط تصفيق جمهوره الذي افترش ملعب "النهضة".

والمعروف عن وائل أنّه يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في المغرب العربي. ولقد غنّى الفنان البناني لمدة ساعة ونصف عدداً كبيراً من أرشيفه الغنائي.

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