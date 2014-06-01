حسين آسيري يصور "للا المغربية"

أطلق الفنان حسين آسيري أحدث كليب له بعنوان "للا المغربية" بعد النجاح الذي حققته الأغنية منذ إصدارها ليتوج نجاحها بتصورها في مدينة مراكش بالمغرب مع ملكة جمال العرب في أمريكا "نسرين تومي" لعام 2013 والتي قامت ببطولة الفيديو أمام آسيري، حيث يتغزل بصفات البنت المغربية من كل مدينة ويصفها بالجمال وذلك من خلال تجسيد أكثر من موديل مستعينين بالأزياء التي تلائم كل مدينة هناك.

استغرق التجهيز أكثر من أسبوع والتصوير يومين في أجمل المناطق بمراكش وتحت إشراف شركة Voice Media House، بقيادة المخرج نصيف مالزي، الذي يعدّ من أهم مخرجي الفيديو كليب في منطقة المغرب العربي، وعمل مع أكثر من فنان مثل سعد لمجرد، حاتم عمور، محمد رضا، حاتم إدار وكثير من نجوم المغرب، كما تم الاستعانة بمطعم ونادي "Carre Rouge" الذي يمتلكه الفنان المغربي محمد رضا.

وقد صرح آسيري بأنه سعيد بالتعاون مع المخرج منصف مالزي وملكة الجمال "نسرين تومي"، وأنه سعيد لتصوير الكليب في مراكش، كما شكر مصممة الأزياء العالمية مغربية الأصل "Assil Couture" على تصميم الأزياء للموديلات اللواتي ظهرن في الكليب بأشكالهن المتنوعة.

يبث الآن الكليب على القنوات الموسيقية والذي حقق نجاحاً كبيراً ومن المقرر أن يقوم حسين آسيري بتصوير أغنية جديدة في المغرب والتي ستكون مفاجأة لجمهوره، كما سيضم السنغل الجديد إلى ألبوم منوع جديد سوف يصدر قريباً، و ستتوفر "للا المغربية" في جميع متاجر الموسيقى العالمية.