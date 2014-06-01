"سيدتي نت" تزفّ نانسي عجرم في المغرب

فوجئت الفنانة نانسي عجرم لحظة وصولها إلى فندق "تور حسان" في المغرب بتحضير "سيدتي نت" زفة خاصّة لها عند مدخل الفندق للاحتفال بحصولها على جائزة الـ"ميوزيك أوارد"، وسط حضور جماهيري، فيما وصلت عجرم الفندق عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت المغرب والثانية عشرة ليلاً بتوقيت بيروت. وقد عزفت لها الفرقة موسيقى ترحيبية على إيقاع مغربي. وقد شكرت نانسي "سيدتي نت" على هذا التّرحيب.

وفي سياق أخر علمت "سيدتي نت" أنّه حصل خطأ كبير في عملية الشّحن لبعض الآلات الموسيقية لفرقتها الموسيقية إلى جانب أمتعة خاصّة لأعضاء الفرقة (ملابس الفرقة الرسمية للحفل). وهذا ما أثّر سلباً على نانسي التّي بدت حزينة جرّاء هذا الخطأ. لكن سيقوم جيجي لامارا بشراء كافة الملابس من المغرب والاستعانة ببعض القطع الموسيقية من بعض الفرق الموسيقية المغربية لتجنّب الأخطاء في حفلها الليلة. لكن في المقابل كان قائد الفرقة باسم رزق قد وصل قبل نانسي بعدّة أيام ومعه عدد من أعضاء الفرقة ولديهم آلاتهم الموسيقية.

وولقد نشرت نانسي يوم السبت صوراً لها على صفحتها الخاصّة بموقع انستغرام فور وصولها إلى مطار المغرب.



ترقبوا غداً الفيديو الخاص بالزفة التي أعدتها "سيدتي نت" للفنانة نانسي عجرم.

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