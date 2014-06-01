فضل شاكر ينفي خبر وفاته على تويتر

نفى الفنّان اللبناني فضل شاكر الخبر الذي أشيع منذ أيام عدة عن مقتله خلال الأحداث في سوريا، وذلك عبر تغريدة أطلقها على صفحته الخاصّة بموقع "تويتر"، حيّا من خلالها جمهوره، وشكر كل شخص سأل عنه.

يذكر أنّ مواقع المعارضة السورية كانت قد نشرت منذ أيام خبر وفاة شاكر في معارك "دير الزور" السّورية، في وقت أكّدت مصادر مقرّبة من الفنان لـ"سيدتي نت" أنّ الخبر عارٍ عن الصحة.

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