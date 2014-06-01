هل يلعب على غزال خلف شيكابالا؟

أكد روي ألفيس رئيس ناسيونال ماديرا البرتغالي أن النادي لم يتلق سوي عرضا واحدا فقط من أجل لاعبه المصري على غزال.

ولفت على غزال أنظار المصريين أولا والأندية الأوروبية ثانيا بعد أداء رائع مع ماديرا الموسم الماضي، مساهما في تأهل الفريق للدوري الأوروبي.

صاحب الـ22 عاما المتألق في مركز الارتكاز خلف لاعبي الوسط الدفاعي، لعب مباراته الدولية الثانية مع منتخب مصر أمام تشيلي وصنغ الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهي بفوز تشيلي بثلاثية مقابل هدفين.

وكثرت الأقاويل عن عرض من بورتو البرتغالي، لجلب غزال لتعويض رحيل فيرناندو المحتمل، وهذا ما نفاه رئيس النادي.

وقال ألفيس في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لم نتلق عرض من بورتو من أجل على غزال، وهنالك عرض وحيد للاعب".

وأوضح رئيس النادي أن النادي البرتغالي الآخر سبورتينح لشبونة هو من قدم بالفعل عرضا من أجل انتداب المصري غزال.

ويلعب المصري الآخر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في سبورتينج لشبونة، وشارك في لقاء رسمي وحيد في أخر مباراة بالدوري.

ويمتاز شيكابالا باللعب كجناح، فيما يلعب على غزال كارتكاز خلف لاعبي الوسط في مركز يعتمد عليه معظم الفرق البرتغالية.

وعلى الرغم من رحيل ليوناردو خارديم المدير الفني للشبونة وصاحب قرار جلب شيكابالا، إلا أن الأخير يؤمن تماما بأنه سيكون أساسيا مع لشبونة الموسم المقبل.

ويجاور غزال في ماديرا المصري الآخر صالح جمعة، فهل يترك غزال جمعة ويذهب لشيكابالا؟

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