إميلي بلانت متألقة بـ3 إطلالات أنيقة في يوم واحد

من الطبيعي أن تظهر النجمات متألقات على السجادة الحمراء، ولكن هل من الطبيعي أن تظهر إحداهن بـ3 إطلالات متميزة في 3 مدن مختلفة خلال يوم واحد؟

هذا ما حققته الممثلة الجميلة إميلي بلانت Emily Blunt في يوم الأربعاء الماضي خلال الترويج لفيلمها الجديد "Edge Of Tomorrow"، حيث بدأت جولتها الترويجية في ذلك اليوم بإطلالة جميلة في لندن، حيث ارتدت فستاناً ناعماً بطبعات مميزة باللونين الأزرق والوردي من Osman، وأكملت اللوك بحذاء وردي وماكياج أنثوي ناعم، ثم تبعتها بإطلالة غامضة في باريس بفستان من الجلد الأسود حمل توقيع المصمم David Koma.

ومع وصولها إلى نيويورك كانت إميلي بلانت متألقة بلوك ساحر من "Prada"، حيث ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأحمر، ونسقته مع إكسسوارات وردية ناعمة.

شاهدي معنا كيف تألقت إميلي بلانت بثلاث إطلالات مميزة في نفس اليوم، وأخبرينا برأيك.