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مجموعة Fendi للرحلات بروح شبابية مرحة

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مجموعة Fendi للرحلات بروح شبابية مرحة مجموعة Fendi للرحلات بروح شبابية مرحة

الأحد 01-06-2014 13:56

لا يمكن أن نصف إعجابنا بالتجدد والسحر الفريد الذي يظهر دوماً في تصاميم الدار الإيطالية "Fendi" في كل موسم، وبعد أن أبهرنا كارل لاغيرفيلد وسيلفيا فينتوريني بمجموعة شتوية مميزة طغى عليها الفرو بتصاميم وأشكال فريدة تعود إلينا الدار من جديد بمجموعة شبابية من أزياء الرحلات.

طغى الستايل الشبابي المرح على هذه المجموعة، فجاءت متنوعة بين التنانير القصيرة والبنطلونات ذات التصاميم العصرية الجميلة، وبالتأكيد اكتملت بوجود عدد من الفساتين الناعمة التي تنوعت بتصاميمها وقصاتها، وقد تلونت جميع القطع بألوان صيفية جميلة وميزتها طبعات جميلة كالنقط وعبارات "Fendi Roma" بالخط العريض، كما زينت زهور الأوركيد هذه المجموعة كطبعة ناعمة وجميلة بالإضافة لظهورها بشكلها الطبيعي على منصة عرض الدار لشتاء 2014.

ومن جهة أخرى احتوت مجموعة "Fendi" للرحلات على مجموعة من أجمل الإكسسوارات البارزة، ومن بينها: الأحذية ذات الكعب العريض، و الحقائب العملية المتنوعة.

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