اختاري أجمل إطلالات النجمة سميرة سعيد

تتمتع النجمة المغربية الأنيقة سميرة سعيد بستايل شاب وأنيق يميزها عن باقي الفنانات على الرغم من عمرها الذي تعدى الخمسين عاماً، إذ تختار المغنية الأنيقة الفساتين ذات التصميم الفخم والمميز في الوقت ذاته، وتغلب على اختياراتها الفساتين البراقة التي تضفي على إطلالاتها لمسة ملكية من نوع آخر، وقد ظهرت متألقة على مسرح برنامج "صوت الحياة"، حيث شوهدت بأجمل اختياراتها، كما تنجح سميرة سعيد في الظهور بإطلالات متجددة وشبابية، مما يجعلها نجمة شابة ومتألقة مهما مرت السنين، فلا يمكن أن ننسى إطلالتها الناعمة بالفستان الذهبي الجميل على مسرح البرنامج.

من ناحية أخرى تعي النجمة المغربية الأنيقة أهمية المجوهرات و الإكسسوارات في إطلالاتها فتختار الأنسب دائماً، وقد أعجبنا بالحذاء العصري الجميل الذي نسقته مع فستانها الأبيض الجميل على مسرح "أراب أيدول"، ولا ننسى الحذاء الأحمر الذي أضفى لمسة أنيقة على إطلالتها بفستان أسود في إحدى جلسات التصوير.

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