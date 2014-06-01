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بالفيديو:سيرين عبد النور على ميزان كريستال أبي عاصي

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بالفيديو:سيرين عبد النور على ميزان كريستال أبي عاصي بالفيديو:سيرين عبد النور على ميزان كريستال أبي عاصي

الأحد 01-06-2014 17:56

استطاعت الفنانة اللبنانيّة سيرين عبد النور أن تتألّق بموهبتها الفنية وإطلالاتها الجذّابة.
وقد تسألين عن سبب رشاقتها الدائمة، علماً أنها تتمتع بجسم يحاكي شكل الرقم ثمانية 8.


فإذا كنت تتمتّعين بنفس شكل جسمها، اتبعي نصائح المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي، التالية:

_ ابتعدي عن النشويّات، لأنّها تزيد من تراكم الشحوم في منطقة المعدة، ممّا يُسبب لك بروز ، واستعيضي عنها بخبز القمح أو الشوفان الذي يحتوي على نسبة ضئيلة من النشويات، ويُعتبر غنيّاً بالألياف التي يحتاجها جسمك، كما يُساعدك في الشعور بالشبع، من دون زيادة في الوزن.
_ أدخلي البروتين إلى وجباتك الرئيسة الثلاث، أي الدجاج واللحوم والسمك، فضلاً عن الحليب ومشتقاته.
_ اشربي ما لا يقلّ عن 10 أكواب من الماء يومياً، أي ما يوازي لترين منه، لأنها تمنع احتباس الماء في جسمك خلال أيّام الصيف الحارّة، في وقت يُنصح بالانتباه إلى ضرورة إبقاء نسبة الصوديوم منخفضة.

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