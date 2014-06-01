اتحاد الكرة: القوات المسلحة لم تضغط علينا لإلغاء الهبوط

نفى عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم وجود ضغوط من القوات المسحلة من أجل إلغاء الهبوط من الدوري الممتاز هذا الموسم.

لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور أشعلت أزمة بينها وبين اتحاد الكرة بالإصرار على تفعيل اقتراحها بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

ويتمسك اتحاد الكرة باللائحة التي وافقت عليها الأندية قبل انطلاق المسابقة، ويرفض اقتراحات اللجنة.

وهنا ظهرت تقارير، زعمت أن القوات المسحلة تمارس ضغطا على اتحاد الكرة للموافقة على اقتراحات لجنة الأندية بسبب منافسة أكثر من ناد تابع لها على الهبوط قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

ولكن مجاهد قال لـFilGoal.com: "القوات المسحلة لا تمارس أي ضغوطات من أجل إلغاء الهبوط، وهذه التقارير عارية تماما من الصحة".

وتابع "مجدي اللوزي رئيس نادي طلائع الجيش لم يتدخل في هذا الأمر".

ويصارع الإنتاج الحربي من المجموعة الأولى، وحرس الحدود والجيش في المجموعة الثانية على النجاة من الهبوط.